Курск, 12 ноября, 2024, 14:49 — ИА Регнум. Президенту России Владимиру Путину доложат о предложениях по мерам поддержки жителей Курской области. Об этом 12 ноября заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

РИА Новости/Кристина Кормилицына

Он сообщил, что находится в Курской области по поручению президента.

«Владимир Владимирович лично поручил встретиться с жителями, понять, в чём проблема, подготовить предложения. Сегодня по результатам совместной встречи доложим президенту о всех предлагаемых нами решениях», — отметил Хуснуллин.

Он также сообщил, что в качестве мер поддержки жителей Курской области жилищные сертификаты предоставят в первую очередь многодетным семьям, пенсионерам, участникам спецоперации.

Как сообщало ИА Регнум, 6 августа вооружённые формирования Украины напали на Курскую область. Российские военные в настоящее время вытесняют ВСУ из приграничья. Украинская армия несёт большие потери.

Путин 4 ноября на встрече с активистами курского военно-патриотического центра «Вымпел» заявил, что Курская область будет зачищена от ВСУ. После её окончательного освобождения будет очень востребована работа волонтёров.

В конце августа президент поручил правительству обеспечить предоставление средств на компенсацию ущерба, нанесённого промышленным и сельхозпредприятиям в Курской, Белгородской и Брянской областях, пострадавшим от атак ВСУ. Также поручено обеспечить беззаявительный характер выплат единовременной материальной помощи пострадавшим.

Губернатор Курской области Алексей Смирнов 11 ноября заявил, что на восстановление после вторжения украинской армии в регион потребуется более 700 млрд рублей.