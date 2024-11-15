Москва, 15 ноября, 2024, 14:30 — ИА Регнум. Потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) за время боевых действий на курском направлении составили более 32,6 тыс. человек. Об этом 15 ноября сообщило Министерство обороны РФ.

Spencer Platt/ Global Look Press

Отмечается, что за сутки ВСУ потеряли более 100 военных, танк, боевую бронированную машину, четыре автомобиля, две 122-миллиметровые гаубицы Д-30, миномёт и станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

«Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 32 680 военнослужащих, 213 танков, 136 боевых машин пехоты, 112 бронетранспортёров, 1166 боевых бронированных машин, 944 автомобиля», — говорится в сообщении.

Кроме того, ВСУ потеряли 283 артиллерийских орудия, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS, 12 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 64 станции РЭБ, 13 радиолокационных станций контрбатарейной борьбы, четыре РЛС противовоздушной обороны, 27 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, а также шесть бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.

Как сообщало ИА Регнум, 13 ноября российские военные уничтожили более 50 бойцов ВСУ, ударив оперативно-тактическим комплексом «Искандер» по колонне, следовавшей из Сумской в Курскую область. Погибшие украинские военные служили в 47-й механизированной бригаде «Магура» и 82-й бригаде, ранее действовавших в Запорожской области.

В тот же день ВС России нанесли удар по 22-й механизированной бригаде ВСУ в Сумской области во время подвоза и разгрузки боеприпасов. В результате были уничтожены склад с боеприпасами, 12 бронемашин, два грузовых автомобиля, две единицы техники повышенной проходимости и живая сила украинской армии.