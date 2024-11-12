Сухум, 12 ноября, 2024, 03:36 — ИА Регнум. Четыре человека задержаны за противоправные действия в отношении депутата парламента Абхазии. Об этом 12 ноября сообщил генеральный прокурор республики Адгур Агрба, передаёт Telegram-канал «Апсныпресс».

Иван Шилов ИА REGNUM Абхазия

Как пояснил Агрба, вечером 11 ноября, после внеочередной сессии парламента Абхазии, где рассматривался законопроект о регулировании правового статуса многофункциональных комплексов в стране, группа лиц совершила противоправные действия в отношении депутата парламента.

«Принятыми оперативными мерами были установлены, задержаны и водворены в изолятор временного содержания МВД граждане Кокая Гарри, Ардзинба Алмасхан, Смыр Омар, Джопуа Рамаз. Действия сотрудников правоохранительных органов министерства внутренних дел проведены в рамках закона», - указал генпрокурор Абхазии.

Позднее родственники задержанных и представители оппозиции предприняли попытку проникнуть в здание Службы госбезопасности (СГБ) республики в Сухуме.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Абхазии у здания СГБ собралось несколько десятков людей, они потребовали отпустить задержанных оппозиционеров. На требования силовики не отреагировали, и тогда, по некоторым данным, собравшиеся попытались протаранить ворота здания СГБ на автомобиле.

Абхазские парламентарии стали принимать обещанные России законопроекты после приостановки финансирования Москвой социальных программ страны.

С 1 сентября Россия приостановила обеспечение соцвыплат из-за того, что Абхазия не ратифицировала соглашение о признании судебных и арбитражных решений по экономическим спорам, не обеспечила принятия соглашения об инвестиционных проектах и не отменила ограничения для российского бизнеса на рынке недвижимости.