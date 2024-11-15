Сухум, 15 ноября, 2024, 13:35 — ИА Регнум. Протестующие в Сухуме прорвались на площадь перед парламентом Абхазии. Об этом 15 ноября сообщило агентство Sputnik Абхазия.

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Отмечается, что протестующие протаранили «Уралом» ворота и прорвались на территорию парламента. После этого начались стычки с силовиками.

На переговоры к протестующим вышли министр внутренних дел Абхазии Роберт Киут, председатель Службы госбезопасности (СГБ) Дмитрий Кучуберия и глава Государственной службы охраны Дмитрий Дбар.

Они пообещали передать требования президенту Аслану Бжании.

Как сообщало ИА Регнум, оппозиционеры выступили против ратификации инвестиционного соглашения с РФ, по которому российские компании смогут реализовывать инвестиционные проекты на территории Абхазии. 12 ноября четыре человека были задержаны за противоправные действия в отношении депутата парламента Абхазии. Родственники задержанных и представители оппозиции предприняли попытку проникнуть в здание СГБ в Сухуме.

В ночь на 12 ноября протестующие перекрыли республиканскую трассу и два моста в Сухуме. Они выступили с требованием освободить задержанных оппозиционеров.

В тот же день Бжания призвал граждан не поддаваться на провокации. Он отметил, что правоохранительные органы имеют достаточно сил и средств, чтобы обеспечить безопасность и правопорядок.

15 ноября в парламенте Абхазии должны были рассматривать вопрос о ратификации соглашения с Россией об инвестициях. Но по решению депутатов заседание отменили.