Сухум, 12 ноября, 2024, 04:13 — ИА Регнум. Автотрассу республиканского значения и два моста перекрыли представители оппозиции в Абхазии. Об этом 12 ноября сообщили представители силовых ведомств республики на экстренном заседании Совета безопасности под руководством президента Аслана Бжании, передаёт Telegram-канал «Апсныпресс».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Республика Абхазия

Уточняется, что в связи с нападением абхазских оппозиционеров на депутата абхазского парламента и последующей попыткой сторонников оппозиционеров проникнуть в здание Службы госбезопасности (СГБ) Абхазии в Сухуме президент Абхазии Аслан Бжания провёл экстренное заседание Совета безопасности.

В ходе заседания силовые ведомства заявили о блокировке оппозиционерами дорожных сообщений.

«В настоящее время некоторые массы находятся на площади, другие перекрывают мост — два моста тракторами перекрыты», — отметил глава МВД Абхазии Роберт Киут.

Председатель Службы госбезопасности Дмитрий Кучуберия назвал произошедшее у ворот СГБ «массовыми беспорядками» и указал на случаи применения силы к сотрудникам СГБ. Также он добавил, что личность таранившего ворота здания СГБ на автомобиле установлена, ведутся оперативно-разыскные мероприятия.

Ранее ИА Регнум сообщало, что четыре человека задержаны за противоправные действия в отношении депутата парламента Абхазии. Об этом сообщил генеральный прокурор республики Адгур Агрба. Родственники задержанных и представители оппозиции предприняли попытку проникнуть в здание СГБ в Сухуме.

У здания СГБ собралось несколько десятков людей, они потребовали отпустить задержанных оппозиционеров. На требования силовики не отреагировали, и тогда, по некоторым данным, собравшиеся попытались протаранить ворота здания СГБ на автомобиле.

Абхазские парламентарии стали принимать обещанные России законопроекты после приостановки финансирования Москвой социальных программ страны.

С 1 сентября Россия приостановила обеспечение соцвыплат из-за того, что Абхазия не ратифицировала соглашение о признании судебных и арбитражных решений по экономическим спорам, не обеспечила принятия соглашения об инвестиционных проектах и не отменила ограничения для российского бизнеса на рынке недвижимости.