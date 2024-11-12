Сухум, 12 ноября, 2024, 14:29 — ИА Регнум. Ситуация в Абхазии находится под контролем властей, гражданам не следует поддаваться на провокации. Об этом 12 ноября заявил президент республики Аслан Бжания в своём обращении.

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«Обращаюсь к вам в связи с ситуацией, вызванной блокированием республиканской трассы, что привело к большим неудобствам для наших граждан. Всю ночь руководство республики занималось решением данной проблемы», — сказал он.

Бжания сообщил, что ночью в экстренном порядке было проведено заседание совета безопасности. Кроме того, прошли переговоры с жителями села Адзюбжа, которые отнеслись с пониманием и разблокировали участок автодороги.

По словам главы республики, руководство продолжает работу по разблокированию других участков трасс, а в отношении задержанных граждан проводятся проверки.

Бжания призвал сохранять спокойствие. Он отметил, что правоохранительные органы имеют достаточно сил и средств, чтобы обеспечить безопасность и правопорядок.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3928939" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Президент Абхазии Аслан Бжания выступил с обращением к гражданам страны

Как передавало ИА Регнум, протестующие в Абхазии в ночь на 12 ноября перекрыли республиканскую трассу и два моста в Сухуме. Они требуют освободить оппозиционеров, задержанных за нападение на депутата парламента.

Бжания ночью провел экстренное заседание совета безопасности республики. Председатель службы госбезопасности Дмитрий Кучуберия сообщил о случаях нападения на силовиков. Секретарь совета безопасности Рауль Лолуа отметил, что блокировка мостов и трассы «носят уголовный характер».

Утром 12 ноября представители руководства Абхазии в ходе переговоров с протестующими добились, чтобы они разблокировали Кодорский мост. Потом активисты снова попытались занять его, но силовики не допустили этого.

Оппозиционеры выступили против ратификации инвестиционного соглашения с РФ, по которому российские компании смогут реализовывать на территории Абхазии инвестиционные проекты.