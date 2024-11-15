Москва, 15 ноября, 2024, 13:11 — ИА Регнум. Вооружённые силы РФ нанесли за неделю 42 групповых удара по объектам, использовавшимся в интересах военно-промышленного комплекса Украины. Об этом 15 ноября сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/РИА Новости

«С 9 по 15 ноября нанесено 42 групповых удара высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены объекты энергетики, использовавшиеся для обеспечения предприятий военно-промышленного комплекса Украины», — сказал он.

Генерал добавил, что удары наносились по инфраструктуре военных аэродромов, цеху производства компонентов оперативно-тактических ракет «Сапсан», местам сборки и хранения ударных беспилотников и комплектующих к ним, а также арсеналам и складам боеприпасов, взрывчатых веществ и горючего.

«Кроме того, поражены тренировочные базы молодого пополнения и логистический центр ВСУ, пункты временной дислокации подразделений украинских вооруженных сил, националистических формирований и иностранных наёмников», — добавил Конашенков.

За неделю ВСУ потеряли на всех направлениях более 15,5 тыс. военных. Кроме того, в плен сдался 41 украинский военнослужащий.

Как передавало ИА Регнум, 14 ноября РСЗО «Град» российской группировки войск «Юг» нанесла удары по позициям ВСУ на северском направлении. По данным Минобороны РФ, расчёт ударил полным пакетом 122-мллиметровых реактивных снарядов по пункту временной дислокации противника, в результате чего украинские войска понесли значительные потери в живой силе и технике.

12 ноября расчёт зенитного ракетного комплекса «Тор-М2» российской группировки войск «Запад» уничтожил украинские беспилотники в зоне спецоперации.