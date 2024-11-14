Москва, 14 ноября, 2024, 05:23 — ИА Регнум. Российский расчёт реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» группировки войск «Юг» нанёс удары по живой силе и технике Вооружённых сил Украины (ВСУ) на северском направлении. Об этом 14 ноября проинформировали в Министерстве обороны РФ.

Министерство обороны Российской Федерации

«Расчёт РСЗО «Град» Южной группировки войск ударил полным пакетом 122-мм реактивных снарядов по пункту временной дислокации ВСУ на северском направлении», — говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.

По данным министерства, украинские войска понесли значительные потери в живой силе и технике.

Как передавало ИА Регнум, 13 ноября ВС России нанесли удар по 22-й механизированной бригаде ВСУ в Сумской области во время подвоза и разгрузки боеприпасов. В результате были уничтожены склад с боеприпасами, 12 бронемашин, два грузовых автомобиля, две единицы техники повышенной проходимости и живая сила украинской армии.

12 ноября российский расчёт зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор-М2» группировки войск «Запад» уничтожил украинские беспилотники в зоне спецоперации.

11 ноября Минобороны РФ сообщило, что ВС России нанесли удар по цеху производства компонентов и месту проведения испытаний украинских оперативно-тактических ракет «Сапсан». Также была поражена инфраструктура военных аэродромов, цеха производства, места хранения и подготовки к применению ударных беспилотников.