В Британии раскрыли планы украинских генералов по Зеленскому
Меркурис: генералы ВСУ планируют отстранить Зеленского от власти
Лондон, 15 ноября, 2024, 12:11 — ИА Регнум. Украинские военные не сообщают главе киевского режима Владимиру Зеленскому правду о положении дел на фронте, чтобы отстранить его от власти. Об этом 15 ноября заявил британский эксперт Александр Меркурис на своём YouTube-канале.
По его словам, генералы дают Зеленскому «более обнадеживающую информацию», чем есть на самом деле.
«Я не могу избавиться от мысли, что это часть сложной игры, направленной на то, чтобы убрать его», — предположил эксперт.
Меркурис добавил, что Зеленский не в состоянии воспринимать плохие новости, а окружение даёт ему только приятную информацию.
Как передавало ИА Регнум, 11 ноября Служба внешней разведки (СВР) России сообщила, что государственный департамент США прорабатывает варианты проведения президентских и парламентских выборов на Украине в 2025 году, чтобы отстранить Зеленского от власти.
Президент РФ Владимир Путин в мае указал на то, что срок властных полномочий Зеленского истёк, так как в Конституции Украины предусмотрено продление полномочий депутатов Верховной рады, но не президента. Согласно украинскому законодательству, в настоящее время легитимной властью в этой стране обладает только парламент.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 2 ноября заявил, что любая новая власть на Украине, которая сменит действующий режим, в первую очередь казнит предшественников. Кроме того, будут объявлены незаконными все документы, подписанные Зеленским. Также стоит ожидать судебных процессов в связи масштабными хищениями в стране.