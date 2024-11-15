Лондон, 15 ноября, 2024, 12:11 — ИА Регнум. Украинские военные не сообщают главе киевского режима Владимиру Зеленскому правду о положении дел на фронте, чтобы отстранить его от власти. Об этом 15 ноября заявил британский эксперт Александр Меркурис на своём YouTube-канале.

IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press Владимир Зеленский

По его словам, генералы дают Зеленскому «более обнадеживающую информацию», чем есть на самом деле.

«Я не могу избавиться от мысли, что это часть сложной игры, направленной на то, чтобы убрать его», — предположил эксперт.

Меркурис добавил, что Зеленский не в состоянии воспринимать плохие новости, а окружение даёт ему только приятную информацию.

Как передавало ИА Регнум, 11 ноября Служба внешней разведки (СВР) России сообщила, что государственный департамент США прорабатывает варианты проведения президентских и парламентских выборов на Украине в 2025 году, чтобы отстранить Зеленского от власти.

Президент РФ Владимир Путин в мае указал на то, что срок властных полномочий Зеленского истёк, так как в Конституции Украины предусмотрено продление полномочий депутатов Верховной рады, но не президента. Согласно украинскому законодательству, в настоящее время легитимной властью в этой стране обладает только парламент.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 2 ноября заявил, что любая новая власть на Украине, которая сменит действующий режим, в первую очередь казнит предшественников. Кроме того, будут объявлены незаконными все документы, подписанные Зеленским. Также стоит ожидать судебных процессов в связи масштабными хищениями в стране.