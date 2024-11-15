Краснодар, 15 ноября, 2024, 07:38 — ИА Регнум. Обломки украинских дронов повредили кровлю в частных домах в Крымске и станице Полтавской Краснодарского края. Об этом утром 15 ноября сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

«Этой ночью два муниципалитета края подверглись массированной атаке беспилотников. Наши средства ПВО перехватили несколько десятков БПЛА в Крымском и Красноармейском районах», — написал губернатор в Telegram-канале.

По его данным, в Крымске обломки беспилотников упали на территорию четырех домовладений, повредив кровлю одного дома и автомобиль. Обошлось без пострадавших.

Помимо этого, обломки БПЛА упали в Красноармейском районе в станице Полтавской, повредив крышу частного дома и выбив стёкла в другом, в результате чего никто не пострадал.

«На месте ЧП работают экстренные службы. О текущей ситуации докладывают главы районов», — добавил Кондратьев.

Глава края пообещал дать оценку нанесённого ущерба и помочь в восстановлении жилья.

Как передавало ИА Регнум, по данным Минобороны, в ночь на 15 ноября над Краснодарским краем были уничтожены 36 украинских беспилотников. Всего российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 51 дрон. Так, помимо Краснодарского края, три беспилотника уничтожено над территорией Республики Крым, два дрона — над Белгородской областью. Кроме этого, десять БПЛА ликвидировано над акваторией Азовского моря.

Перед этим глава Крымского района Краснодарского края Сергей Лесь сообщил об уничтожении дронов ВСУ.