Крымский район, Краснодарский край, 15 ноября, 2024, 06:35 — ИА Регнум. За ночь над Крымским районом Краснодарского края силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили украинские БПЛА. Об этом утром 15 ноября сообщил глава района Сергей Лесь.

Иван Шилов ИА Регнум Беспилотник ВСУ

«Хочу обратиться к вам, уважаемые жители. Если вы находите остатки беспилотных аппаратов, самостоятельно их трогать нельзя. Сделайте так, чтобы к ним не было доступа», — предупредил Лесь в видеообращении в Telegram-канале.

По его словам, на месте работают оперативные службы.

Как передавало ИА Регнум, российские средства ПВО в ночь на 14 ноября перехватили и уничтожили два беспилотника Вооружённых сил Украины (ВСУ). По данным министерства, один украинский БПЛА был уничтожен над Курской областью, другой — над Белгородской.

В ночь на 12 ноября силы ПВО сбили 13 украинских беспилотников над тремя регионами РФ. Девять беспилотников были уничтожены над территорией Белгородской области, по два БПЛА — над Брянской и Курской областями.