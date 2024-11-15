Москва, 15 ноября, 2024, 07:16 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 51 украинский беспилотник над российской территорией. Об этом утром 15 ноября проинформировали в Министерстве обороны России.

Mil.ru ПВО России

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.

По данным министерства, 36 украинских БПЛА были перехвачены и уничтожены над территорией Краснодарского края, три беспилотника — над территорией Республики Крым, два дрона — над Белгородской областью. Кроме этого, 10 БПЛА были уничтожены над акваторией Азовского моря.

Как передавало ИА Регнум, ранее глава Крымского района Краснодарского края Сергей Лесь сообщил об уничтожении дронов ВСУ.

Российские средства ПВО в ночь на 14 ноября перехватили и уничтожили два беспилотника Вооружённых сил Украины (ВСУ). По данным министерства, один украинский БПЛА был уничтожен над Курской областью, другой — над Белгородской.

В ночь на 12 ноября силы ПВО сбили 13 украинских беспилотников над тремя регионами РФ. Девять беспилотников были уничтожены над территорией Белгородской области, по два БПЛА — над Брянской и Курской областями.