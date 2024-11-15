Вашингтон, 15 ноября, 2024, 05:29 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп предложил кандидатуры своих адвокатов Тодда Бланша на пост заместителя генерального прокурора — главы минюста США, а также Эмила Боува — его главным помощником.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Я рад объявить о том, что Тодд Бланш будет служить заместителем генерального прокурора в моей администрации. Тодд является отличным адвокатом, который станет важным лидером в министерстве юстиции, исправляя то, что слишком долго было сломано в системе правосудия», — говорится в заявлении Трампа, опубликованном в соцсети Truth Social.

За свою карьеру Бланш занимал должность начальника в офисе прокурора Южного округа Нью-Йорка, был помощником двух федеральных судей и с отличием окончил юридический факультет, отметил Трамп.

Бланш представлял интересы Трампа на процессах в суде Нью-Йорка по делу о подлоге документов компании Trump Organization при якобы выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниелс.

Помимо этого, Трамп выдвинул кандидатуру Эмила Боува на должность помощника заместителя генпрокурора и исполняющим обязанности заместителя генерального прокурора.

Как передавало ИА Регнум, 13 ноября Трамп заявил, что после инаугурации намерен назначить генпрокурором США, главой минюста конгрессмена Мэтта Гетца. Политик назвал конгрессмена одарённым, упорным и высококвалифицированным адвокатом. Он отметил, что, работая в Конгрессе, Гетц многое сделал для реформирования минюста.

Сенатор Джон Феттерман назвал «троллингом божественного уровня» выдвижение кандидатуры Гетца на должность генпрокурора США.

В минюсте США некоторые сотрудники крайне негативно восприняли идею назначить главой ведомства и генпрокурором Гетца. Такая реакция связана с тем, что Гетц в США обвиняется в распространении ложных сведений о штурме Капитолия, а также в поддержке воссоединения Крыма с Россией.