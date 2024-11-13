Вашингтон, 13 ноября, 2024, 23:47 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп анонсировал кандидатуру конгрессмена Мэтта Гетца на пост главы минюста и генпрокурора США в своей администрации.

Ike Hayma

«Я с гордостью объявляю, что конгрессмен от штата Флорида Мэтт Гетц выдвинут на пост генерального прокурора США. Мэтт — глубоко одаренный и упорный адвокат, получивший образование в юридическом колледже Уильяма и Мэри, который отличился в Конгрессе, сосредоточившись на достижении крайне необходимой реформы в Министерстве юстиции», — говорится в заявлении Трампа, опубликованном 13 ноября в в соцсети Truth Social.

Как отметил Трамп, Гетц на посту генпрокурора США будет работать над усилением границы США, уничтожением преступных организаций и восстановлением «сильно подорванной веры и уверенности американцев» в минюст. Избранный президент также добавил, что Гетц сыграл ключевую роль в опровержении якобы наличия связей Трампа и России.

Как передавало ИА Регнум, перед этим Трамп предложил кандидатуру сенатора Марко Рубиона должность госсекретаря в новой администрации. Рубио резко высказывался о России, её государственных лицах и спецоперации на Украине, а также призывал усилить военную поддержку киевского режима. Кроме того, Рубио находится под персональными санкциями МИД России, из-за чего ему запрещён въезд в РФ.

Помимо этого, Трамп анонсировал кандидатуру бывшего члена палаты представителей Конгресса США Тулси Габбард на пост директора национальной разведки США. Габбард ранее состояла в Демократической партии, однако вышла из неё и подержала кандидатуру Трампа в предвыборной гонке.

Днём ранее Трамп предложил американскому телеведущему Fox News Питу Хегсету пост министра обороны США.