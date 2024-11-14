Вашингтон, 14 ноября, 2024, 12:39 — ИА Регнум. В минюсте США некоторые сотрудники крайне негативно восприняли идею избранного президента Дональда Трампа назначить главой ведомства и генпрокурором конгрессмена от штата Флорида Мэтта Гетца. Об этом 14 ноября сообщил телеканал NBC News.

Ron Sachs — CNP/Global Look Press

Такая реакция связана с тем, что Гетц в США обвиняется в распространении ложных сведений о штурме Капитолия, а также в поддержке воссоединения Крыма с Россией.

«Сколько других потенциальных генеральных прокуроров имели предыдущий опыт работы в качестве объекта уголовного расследования?» — привёл телеканал слова одного из сотрудников минюста.

Как сообщало ИА Регнум, 13 ноября Трамп заявил, что после инаугурации намерен назначить Гетца генпрокурором США и главой минюста. Трамп назвал конгрессмена одарённым, упорным и высококвалифицированным адвокатом. Он отметил, что, работая в Конгрессе, Гетц многое сделал для реформирования минюста.

Трамп сообщил, что Гетц в его команде будет работать над усилением границы страны, уничтожением преступных организаций и восстановлением веры граждан страны в минюст, которую избранный президент назвал сильно подорванной.

Кроме того, избранный президент США заявил, что Гетц сыграл важную роль в опровержении якобы имеющихся связей Трампа и России.

В этот же день, 13 ноября, спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что Гетц сложил с себя полномочия конгрессмена.

Гетц неоднократно высказывался на тему, связанную с Украиной. В частности, он заявлял, что Вашингтон выделил Киеву «уже достаточно денег». Саму Украину политик неоднократно называл «исторически коррумпированной страной».

В 2023 году он инициировал отстранение от должности занимавшего в тот момент пост спикера Палаты представителей Кевина Маккарти. Генц обвинял Маккарти в том, что тот тайно пошёл на сделку с Белым домом, касающуюся Украины. По словам конгрессмена, Маккарти убедил президента США Джо Байдена поддержать закон о предоставлении дополнительной помощи Киеву.