Вашингтон, 14 ноября, 2024, 18:47 — ИА Регнум. Предложение избранного президента США Дональда Трампа назначить конгрессмена от штата Флорида Мэтта Гетца главой американского минюста и генпрокурором является «троллингом божественного уровня». Об этом 14 ноября заявил сенатор Джон Феттерман.

Eva Marie Uzcategui / Global Look Press

«Это просто своего рода троллинг божественного уровня, просто чтобы спровоцировать срыв», — привёл его слова телеканал CNN.

Уточняется, что Феттерман разделил точку зрения экс-директора по связям с общественностью первого срока Трампа Энтони Скарамуччи. Некоторые кадровые решения нового главы государства, по его словам, предназначены для захвата внимания сторонников либеральной политики.

Как передавало ИА Регнум, 13 ноября Трамп заявил, что после инаугурации намерен назначить Гетца генпрокурором США и главой минюста. Политик назвал конгрессмена одарённым, упорным и высококвалифицированным адвокатом. Он отметил, что, работая в Конгрессе, Гетц многое сделал для реформирования минюста. В этот же день, 13 ноября, спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что Гетц сложил с себя полномочия конгрессмена.

В минюсте США некоторые сотрудники крайне негативно восприняли идею назначить главой ведомства и генпрокурором Гетца. Такая реакция связана с тем, что Гетц в США обвиняется в распространении ложных сведений о штурме Капитолия, а также в поддержке воссоединения Крыма с Россией.

Гетц неоднократно высказывался на тему, связанную с Украиной. В частности, он заявлял, что Вашингтон выделил Киеву «уже достаточно денег». Саму Украину политик неоднократно называл «исторически коррумпированной страной».

В 2023 году он инициировал отстранение от должности занимавшего в тот момент пост спикера Палаты представителей Кевина Маккарти, обвинив его в том, что тот тайно пошёл на сделку с Белым домом, касающуюся Украины.