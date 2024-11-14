Абу-Даби, 14 ноября, 2024, 20:38 — ИА Регнум. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ), где примет участие в международном форуме по вопросам мира и безопасности «Сир Бани Яс».

РИА Новости / Алексей Филиппов

Как сообщает 14 ноября «Интерфакс», самолёт российского министра приземлился в аэропорту Абу-Даби.

Форум открывается 15 ноября. Ожидается, что он пройдёт в закрытом для прессы формате. Лавров уже посещал эту площадку в 2022 году.

Как передавало ИА Регнум, 20 октября в Ново-Огарёво состоялась неформальная встреча президента России Владимира Путина и лидера ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна. На следующий день лидеры провели официальные переговоры в Кремле, посвящённые двустороннему сотрудничеству и обсуждению ситуации на Ближнем Востоке.

Аль Нахайян также принял участие в саммите БРИКС в Казани. Отмечалось, что ОАЭ рассматривает членство в межгосударственном объединении как стратегическую возможность для расширения торговли и доступа к новым рынкам.