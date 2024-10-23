Казань, 23 октября, 2024, 09:32 — ИА Регнум. Президент Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед бен Заид Аль Нахайян прибыл в Казань, где проходит саммит БРИКС. Об этом сообщила 23 октября пресс-служба главы Татарстана Рустама Минниханова.

Кирилл Зыков/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/РИА Новости

Минниханов встретил Аль Нахайяна в международном аэропорту. Лидер арабского государства, которое 1 января присоединилось к БРИКС, примет участие в мероприятиях саммита.

«Страна рассматривает своё членство в БРИКС как стратегическую возможность для расширения торговли и доступа к новым рынкам», — отметили в пресс-службе Минниханова.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 20 октября в Ново-Огарёво состоялась неформальная встреча президента России Владимира Путина и главы ОАЭ Аль Нахайяна. На следующий день лидеры провели официальные переговоры в Кремле, посвящённые двустороннему сотрудничеству и обсуждению ситуации на Ближнем Востоке.

Попытки Запада вынудить ОАЭ прекратить сотрудничество с Россией не дают никакого результата, ближневосточные партнёры выражают почтение президенту Путину, отметил политолог, член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов ЭИСИ Владимир Шаповалов. Путин для Ближнего Востока — один из авторитетнейших политиков, к сотрудничеству с которым стремятся страны арабского мира, добавил эксперт.