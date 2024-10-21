Ново-Огарево, Московская область, 21 октября, 2024, 12:22 — ИА Регнум. Президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян пришёл на неформальный ужин с президентом России Владимиром Путиным в кроссовках. Кадры встречи лидеров опубликованы пресс-службой Кремля.

Артем Геодакян/ТАСС Президент РФ Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян

Неформальный ужин состоялся в подмосковной резиденции российского лидера в Ново-Огарёво. Аль Нахайян был на встрече в национальной одежде и чёрных кроссовках, Путин был одет в деловой костюм.

Глава ОАЭ традиционно надевает кроссовки на публичные мероприятия. В частности, в такой обуви он посетил Санкт-Петербург в 2023 году.

Как сообщало ИА Регнум, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, у Путина и Аль Нахайяна сложились доверительные и дружеские отношения, которые позволяют обсуждать самые серьёзные вопросы даже в неформальной обстановке. Песков пояснил, что в подобных случаях лидеры говорят несколько слов «под камеру», а затем переходят к обсуждению серьёзных тем в частном порядке.

Президент ОАЭ прибыл в Россию 20 октября. Официальный визит, в рамках которого Аль Нахайян примет участие в саммите БРИКС в Казани, начнётся 21 октября.

На встрече с лидером ОАЭ Путин указал на рост товарооборота между двумя странами за последние три года. Он отметил, что за последние семь месяцев товарооборот скорректировался в сторону понижения, это станет предметом для дальнейшего диалога. Также российский лидер поблагодарил иностранного коллегу за помощь в решении гуманитарных вопросов по украинскому кризису, в том числе в обмене пленными. Со своей стороны Аль Нахайян отметил, что многие вопросы в отношениях между Россией и ОАЭ удаётся решать благодаря хорошим отношениям с президентом РФ.