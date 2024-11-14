Москва, 14 ноября, 2024, 19:44 — ИА Регнум. Мошенники для обмана россиян разработали новую гибридную схему, в которую вовлекают близких жертвы. Об этом 14 ноября сообщила пресс-служба «Сбербанка».

Global Look Press

«Злоумышленники не только опустошают счета жертвы, но и берут над ней контроль, провоцируя вовлекать в обман друзей и родственников», — говорится на сайте финансовой организации.

Сначала аферисты звонят кому-либо и предлагают лёгкий заработок на инвестициях. Если человек доверяет неизвестным лицам и переводит средства на указанный счёт, то для него создают фейковый личный кабинет для демонстрации «доходов».

Когда жертва решает забрать «заработанные» деньги, у неё запрашивают несуществующий налоговый код и просят оплатить комиссию. Если доверчивый обыватель и в этот раз переводит деньги злоумышленникам, то ему звонят и заявляют о подозрении в мошенничестве, чтобы выманить больше средств.

«Начинается второй этап схемы, в котором звонить начинают уже якобы представители Центробанка. Они запугивают жертву, которая уже потеряла деньги, и вынуждают её вовлечь в обман близких и родных, которых злоумышленники также нацелены обокрасть», — отмечают специалисты банка.

На новом этапе мошенники требуют, чтобы жертва нашла доверенное лицо, чтобы оно получило деньги с «брокерского счёта». В таких случаях человек обращается к близким.

Если человек говорит, что нашёл того, что согласен ему помочь, аферисты заявляют, что подозрения в мошенничестве подтвердились, и жертве грозит конфискация имущества. Они угрожают судебными приставами и лишением свободы, после чего требуют крупную сумму со счёта «доверенного лица».

После этого обманутый гражданин начинает уговаривать близкого человека перевести деньги. Бывает, что на это поддаются и даже берут кредиты, чтобы отдать всё мошенникам. Если получается, то злоумышленники стараются втянуть в этот круг жертв как можно больше людей. В том числе они могут требовать продать жильё и отправить им полученные деньги.

«Уникальность и опасность схемы заключается в смешении нескольких известных сценариев. Сначала мошенники воздействуют на желание обогащения ― уже на этом этапе человек теряет крупную сумму. Но преступники не останавливаются и начинают запугивать и угрожать, в результате чего происходит «заражение» окружения жертвы», — заявил заместитель председателя правления «Сбербанка» Станислав Кузнецов.

При этом мошенники напрямую разговаривают только с потерпевшим, а он уже сам ищет «доверенных лиц» и убеждает их переводить деньги. Сотрудники Центробанка РФ никогда звонят физическим лицам, подчеркнул Кузнецов.

Как сообщало ИА Регнум, прокуратура Москвы 13 ноября предупредила о новой схеме мошенников с использованием фейковых приложений. Обывателя просят для получения посылки установить на телефон специальную программу, которая на деле оказывается шпионской. Таким образом аферисты получают доступ к телефону жертвы и снимают с её счетов деньги.

Адвокат, специалист в области IT Игорь Баранов в разговоре с ИА Регнум 13 ноября рассказал, что мошенники составляют цифровые портреты потенциальных жертв, используя данные, попавшие в Сеть. Они в том числе используют схему с подарками. Например, девушке могут прислать цветы или что-то ещё, а на следующий день выманить у неё код из пришедшего сообщения. Эксперт считает, что особенно уязвимы для такого вида обмана те, кто пользуется сервисами доставки, чьи базы данных утекли попали к злоумышленникам.