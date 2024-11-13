Москва, 13 ноября, 2024, 16:37 — ИА Регнум. Мошенники начали применять новую схему с установкой фейковых приложений под предлогом получения почтовых отправлений. Об этом в среду, 13 ноября, сообщила пресс-служба московской прокуратуры.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Предупреждаем о новой схеме мошенничества с установкой фейковых приложений для получения посылок: аферисты под предлогом получения почтового отправления убеждают установить приложение, с помощью которого получают доступ к телефону и похищают денежные средства», — говорится в заявлении.

По данным ведомства, жертвой мошенников стала 65-летняя женщина. Злоумышленники сообщили о поступлении на её имя посылки, для получения которой нужно установить соответствующее приложение. Когда пенсионерка захотела получить посылку лично, аферисты убедили её, что это нужно сделать удалённо.

После перехода по ссылке и установки якобы рекомендованного приложения телефон москвички временно перестал работать. Далее ей позвонили лица, представившиеся сотрудниками правоохранительных органов, и заявили, что зафиксировали попытки получения кредита на крупную сумму под её поручительство. Во избежание этого они рекомендовали женщине снять свои сбережения, взять кредит и перевести средства на так называемые безопасные счета. В итоге пенсионерка перевела аферистам около 1,8 млн рублей.

Прокуратура призвала граждан не выполнять указания неизвестных лиц, кем бы они ни представлялись, и напомнила, что сотрудники банков и правоохранительных органов не обзванивают граждан и никогда не просят снимать денежные средства со счетов и тем более брать кредиты.

Как передавало ИА Регнум, ранее в ноябре стало известно, что телефонные мошенники начали применять новую схему обмана, выдавая себя за сотрудников службы безопасности мессенджера WhatsApp (принадлежит организации Meta, признанной экстремисткой и запрещённой в РФ) и угрожая заблокировать приложение, если собеседники не назовут им некий «спасательный код». Также злоумышленники начали взлом неактивных профилей жителей России в мессенджере. Сообщается, что они могут менять изображение профиля на логотип компании для большего доверия.

Также правоохранители отметили возрождение и массовое использование мошеннической схемы «Мамонт», в рамках которой злоумышленники предлагают установить мобильное приложение сервиса объявлений, якобы обеспечивающее безопасную сделку по приобретению товаров или их доставки с популярных маркетплейсов. В этих приложениях устанавливаются шпионские программы, которые могут перехватывать вводимые данные банковской карты и входящие СМС-коды для кражи денег со счетов клиентов российских банков.