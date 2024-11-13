Москва, 13 ноября, 2024, 18:01 — ИА Регнум. Злоумышленники могут составлять цифровые портреты потенциальных жертв, при помощи большого количества утёкших в сеть данных, но в рамках мошеннической схемы с подарками, особое внимание обращено к данными из сервисов доставки, заявил адвокат, специалист в области IT Игорь Баранов в разговоре с ИА Регнум.

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Сообщение о новом виде мошенничества появилось 12 ноября в Telegram-канале «Эксплойт». Там говорится о злоумышленниках, которые начали заказывать в подарок россиянам цветы и другие подарки, чтобы в дальнейшем украсть деньги. Пострадавшая от такой схемы девушка получила цветы, а на следующий день, под надуманным предлогом её заставили поделиться цифрами из пришедшего на мобильный телефон сообщения.

Юрист считает, что объём утечки персональных данных довольно велик, и уже можно сформировать цифровой портрет большого количества граждан, получив в своё распоряжение слитые базы данных, о местах проживания, каких-то предпочтениях, о наличии активных банковских карт, о заказах в сервисах доставки.

«Очень не хочется употреблять термин «потенциальная жертва мошенников», но практика показывает, что атаке подвергаться могут те люди, которые пользовались доставками, а базы данных этих сервисов утекали в сеть»,— указал Баранов.

Однако адвокат не считает эту схему новой, так как раньше уже случались эпизоды, где происходил непосредственный контакт с потерпевшим в жизни, и было это неоднократно.

«Но в этой мошеннической схеме часто принимают участие люди, которые не всегда знают о том, каким будет итог. Данный тип лиц называют — дропы. И в МВД уже выступили с инициативной об установлении отдельного вида уголовной ответственности для них, так как деятельность дропов раньше квалифицировалась, как соучастие или пособничество в основном преступлении»,— поделился юрист.

В случае, если кто-либо окажется потенциальной жертвой данной мошеннической схемы, Баранов призвал не сообщать никому личные данные или пароли доступа. По его словам, пусть лучше придёт претензия на электронную почту или ещё куда-то о том, что необходимо какое-то подтверждение, чем вы навредите себе и станете жертвой мошенников.

Ранее ИА Регнум передавало, что пресс-служба московской прокуратуры сообщила о том, что мошенники начали применять новую схему с установкой фейковых приложений под предлогом получения почтовых отправлений. По данным ведомства, жертвой мошенников стала 65-летняя женщина. Злоумышленники сообщили о поступлении на её имя посылки, для получения которой нужно установить соответствующее приложение.