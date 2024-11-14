Мариуполь, ДНР, 14 ноября, 2024, 19:30 — ИА Регнум. Треть жителей Мариуполя, ранее выехавших на территорию Украины, вернулась обратно в город якобы из-за отсутствия жилья на подконтрольной Киеву территории. Об этом 14 ноября заявил советник назначенного Киевом условного мэра Мариуполя Пётр Андрющенко.

Александр Иванов/РИА Новости

«Причина — отсутствие достаточной поддержки и решения жилищного вопроса на территории Украины», — процитировало его издание «Страна. ua».

По его словам, даже у работающих людей не хватало денег на оплату аренды.

Как сообщало ИА Регнум, 24 июля президент России Владимир Путин в ходе совещания по социально-экономическому развитию субъектов РФ подчеркнул, что исключительно важно, чтобы уже сейчас у жителей регионов Донбасса и Новороссии были достойные условия для жизни и работы, чтобы люди видели перспективы на будущее и для себя, и для своих детей.

Россия активно восстанавливает Мариуполь и улучшает городскую инфраструктуру. Так, летом в нём открыли после восстановления железнодорожный вокзал. Прежнее четырёхэтажное здание возвели в 1972 году общей площадью более 4,5 тыс. кв. метров. В 2022 году во время активных боевых действий оно было разрушено более чем на 80%.

С марта 2023 года на объекте демонтировали повреждённые несущие конструкции, усилили колонны и балки, выполнили кирпичную кладку стен, провели монолитные, отделочные и другие работы, а также благоустроили прилегающие территории.

Позднее в городе открылся филиал Нахимовского военно-морского училища, обучение в котором со 2 сентября начали 240 человек. Всего новый филиал готов принять 560 учащихся, и уже в следующем году руководство планирует достигнуть таких показателей.

В декабре прошлого года жители в Мариуполе активно восстанавливали исторический центр — район проспекта Ленина, Георгиевской и Харлампиевской улиц. Житель Алексей отметил, что для многих это излюбленное место. Приятно видеть, какими колоссальными темпами идет восстановление города, добавил он.

30 сентября 2022 года в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в торжественной обстановке был подписан договор о присоединении к РФ Донецкой Народной Республики. Это событие стало возможным благодаря референдуму, который прошёл 23–27 сентября в освобождённой части региона. В ДНР за возвращение на Родину проголосовали 99,23% участников референдума при явке 97,51%.