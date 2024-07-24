Москва, 24 июля, 2024, 15:44 — ИА Регнум. Жители новых российских регионов уже сегодня должны иметь достойные условия для жизни и работы. Об этом 24 июля на совещании по социально-экономическому развитию новых субъектов РФ заявил президент России Владимир Путин.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Также глава государства назвал безопасность новых регионов приоритетом, при этом он подчеркнул, что о других сфера также нельзя забывать.

Путин отметил, что принятые правительством меры, в том числе ритмичное финансирование, дают реальную отдачу в новых регионах.

Как сообщало ИА Регнум, 5 марта Путин призвал наладить нормальную жизнь в Донбассе и Новороссии, в том числе через полноценную работу аграрного сектора, который глава государства назвал одним из ключевых секторов. Президент выразил мнение, что риски сельскохозяйственного бизнеса в новых регионах не выше, чем во всех остальных.

18 июня российский лидер заявил, что люди в новых регионах страны должны почувствовать, что воссоединение с Россией позволяет поднять уровень жизни. Он отметил, что в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях медицина находилась на достаточно скромном уровне до возвращения этих регионов в состав РФ.

28 июня Путин призвал повысить уровень жизни во всех новых регионах России до общероссийского. Он отметил, что задача эта нелёгкая, но исполнимая, для этого создали необходимые программы, выделили ресурсы.

ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России 30 сентября 2022 года по итогам проведённых в них референдумов. В этот день Путин и главы регионов подписали договоры о вхождении в состав РФ. В перечень субъектов РФ в Конституции они официально вошли 6 октября 2022 года.