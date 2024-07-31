Мариуполь, ДНР, 31 июля, 2024, 22:57 — ИА Регнум. В городе Мариуполе Донецкой Народной Республики 31 июля открыли после восстановления железнодорожный вокзал. Качественную работу строителей отметил руководитель Федерального агентства железнодорожного транспорта Алексей Дружинин.

Александр Погожев ИА REGNUM На въезде в Мариуполь

«Вокзал — это всегда центр жизни. Центр притяжения. И то, что его удалось восстановить в столь сжатые сроки, — отличный подарок городу и горожанам», — добавил глава ведомства.

Прежнее четырёхэтажное здание возвели в 1972 году общей площадью более 4,5 тыс. кв. метров. В 2022 году во время активных боевых действий оно было разрушено более чем на 80%. До настоящего времени пассажиров обслуживали в одном уцелевшем корпусе пригородного вокзала.

С марта 2023 года на объекте демонтировали повреждённые несущие конструкции, усилили колонны и балки, выполнили кирпичную кладку стен, провели монолитные, отделочные и другие работы, а также благоустроили прилегающие территории.

Высотность вокзала сохранили, восстановленная архитектура выполнена близко к исходному облику здания, но с внедрением современных технологий.

Вместимость восстановленного комплекса составляет 900 человек, это в полтора раза выше, чем в прежнем здании. Предполагаемый пассажиропоток на 10-й год эксплуатации вокзала после реконструкции составит 600 тыс. пассажиров в дальнем сообщении, в пригородном — 900 тыс. пассажиров.

Как передавало ИА Регнум, по данным Федерального агентства железнодорожного транспорта, около 37 км железных дорог планируется отремонтировать в Донбассе и Новороссии за 2024–2025 года. В 2023 году в новых регионах отремонтировали 60 км пути и 76 стрелочных переводов. Специалисты провели капитальный ремонт 23 локомотивов, ещё столько же поставили. Также регионы получили 11 электропоездов.

Президент России Владимир Путин 18 марта заявил, что скоро железная дорога через территории Донбасса и Новороссии дойдёт до Севастополя. Он рассказал, что получил доклад о восстановлении путей от Ростова-на-Дону до Донецка, Мариуполя и Бердянска. Это будет ещё один альтернативный маршрут вместо Крымского моста, подчеркнул глава государства.