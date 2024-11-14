Москва, 14 ноября, 2024, 14:12 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли за сутки до 430 человек на курском направлении. Об этом 14 ноября сообщило Министерство обороны РФ.

Kay Nietfeld/Global Look Press

«За сутки потери ВСУ составили до 430 военнослужащих, уничтожены 10 танков, две боевые машины пехоты, 19 боевых бронированных машин, 33 автомобиля, станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», семь орудий полевой артиллерии, в том числе две 155-миллиметровые самоходные артиллерийские установки «Богдана», две 122-миллиметровые гаубицы Д-30 и 105-миллиметровое орудие М101», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего за время боевых действий потери ВСУ на курском направлении составили более 32 580 военных, 212 танков, 136 боевых машин пехоты, 112 бронетранспортёров, 1165 боевых бронированных машин, 940 автомобилей.

Кроме того, ВСУ потеряли 281 артиллерийское орудие, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS, 12 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 63 станции радиоэлектронной борьбы, 13 радиолокационных станций контрбатарейной борьбы, четыре РЛС противовоздушной обороны, 27 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, а также шесть бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.

Как передавало ИА Регнум, 13 ноября расчёт российского оперативно-тактического комплекса «Искандер» нанёс удар по колонне ВСУ, следовавшей из Сумской в Курскую область. Были уничтожены более 50 бойцов противника, а также бронетранспортёры, бронированные машины и грузовики.

13 ноября российские вертолёты Ка-52М уничтожили живую силу и бронетехнику ВСУ в приграничных районах Курской области. Координаты целей сообщила разведка. Экипажи после выполнения задания успешно вернулись на аэродром базирования.