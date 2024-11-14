Москва, 14 ноября, 2024, 13:01 — ИА Регнум. Группировка Вооружённых сил Украины (ВСУ) в оккупированном ими городе Курахово на западе Донецкой Народной Республики (ДНР) оказалась на грани полного окружения российскими войсками. Об этом в четверг, 14 ноября, заявил глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Александр Река/ТАСС

«Над группировкой украинских боевиков в Курахово всё явственнее нависает угроза окружения», — сказал он «РИА Новости».

По его словам, на этом участке фронта российские военные одновременно наступают с трёх направлений, таким образом беря город в обхват.

Как сообщало ИА Регнум, Рогов 11 ноября рассказал, что ВС РФ прорвались в Курахово. На следующий день источники в силовых структурах проинформировали о том, что российские войска взяли в клещи украинскую группировку, расположенную южнее Курахово. Её отрезали от основных сил и линий снабжения.

Издание The Financial Times сообщало, что украинская армия готова отступить с позиций в районе Курахово, однако соответствующего приказа ещё не получила.

Курахово находится в 46 км от Донецка и в 30 км к югу от Красноармейска (украинское название Покровск). Данный населённый пункт имеет важное стратегическое значение. Это самый крупный населённый пункт на юго-западе Донбасса, который остаётся под контролем ВСУ после освобождения Угледара.