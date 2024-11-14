Курск, 14 ноября, 2024, 12:24 — ИА Регнум. Главу Кореневского района Курской области Марину Дегтярёву отправили в отставку. Об этом 14 ноября сообщили «Известия» со ссылкой на источник.

kursk. er.ru Марина Дегтярёва

По данным Telegram-канала Mash, решение было принято на встрече руководства области с местными жителями. Причиной отставки стала плохо организованная эвакуация людей.

Отмечается, что люди в очередной раз спрашивали, почему выезд был организован так плохо и никому до этого не было дела.

Как передавало ИА Регнум, 12 ноября в отставку отправили главу Суджанского района Курской области Александра Богачёва. По словам местных жителей, это произошло из-за молчания чиновника и нежелания идти на контакт с людьми. Сам чиновник заявил, что не знает, почему было принято такое решение.

11 ноября губернатор Курской области Алексей Смирнов заявил, что на восстановление региона после вторжения подразделений Вооружённых сил Украины (ВСУ) потребуется свыше 700 млрд рублей.