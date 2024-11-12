Курск, 12 ноября, 2024, 16:31 — ИА Регнум. Глава Суджанского района Курской области Александр Богачёв заявил, что не знает, почему было принято решение о его отставке. Об этом 12 ноября сообщили «Известия».

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Он рассказал, что о решении было объявлено на встрече жителей приграничных районов с властями региона.

«В начале выступления Смирнов Алексей Борисович, губернатор Курской области, сказал, что главу Суджанского района сегодня отстраняют от должности. Больше не знаю, что сказать. <…> Почему-то было принято решение. Почему и как — не знаю», — прокомментировал Богачёв.

Как ранее передавало ИА Регнум, 12 ноября Богачёв был отправлен в отставку. По словам местных жителей, это произошло из-за молчания чиновника и нежелания идти на контакт с людьми.

11 ноября Смирнов заявил, что на восстановление региона после вторжения подразделений Вооружённых сил Украины (ВСУ) потребуется свыше 700 млрд рублей.