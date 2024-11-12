Курск, 12 ноября, 2024, 12:07 — ИА Регнум. Глава Суджанского района Курской области Александр Богачёв отправлен в отставку. Об этом 12 ноября сообщил телеканал RT со ссылкой на местных жителей.

Телеграм-канал Александра Богачёва. Кадр из видео Глава Суджанского района Курской области Александр Богачёв

Отмечается, что это произошло во время встречи жителей с властями области. Богачёва отправили в отставку за молчание и нежелание идти на контакт с людьми.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3928904" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Эмоциональная реакция жителей Суджи на отстранение от работы главы района Александра Богачёва

Как передавало ИА Регнум, 11 ноября губернатор Курской области Алексей Смирнов заявил, что на восстановление региона после вторжения подразделений Вооружённых сил Украины (ВСУ) потребуется свыше 700 млрд рублей.

26 августа президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам совещания о ситуации в Белгородской, Брянской и Курской областях, состоявшегося 22 августа. В частности, правительству поручено обеспечить беззаявительный характер выплат единовременной материальной помощи пострадавшим жителям, а также организовать бесперебойный доступ в интернет и к радиотелефонной связи.