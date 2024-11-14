Херсон, 14 ноября, 2024, 13:55 — ИА Регнум. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко посетил Херсонскую область, где осмотрел социально значимые объекты в Новотроицком и Геническом округах. Об этом 14 ноября сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

Телеграм канал «Владимир Сальдо»

«Каждый херсонец знает, в каком состоянии находились школы, больницы и дороги Херсонской области при украинской власти — в никаком. Ремонт не делали десятилетиями, а на мнение местных жителей всем было наплевать. Теперь благодаря России всё изменилось», — написал Сальдо в Telegram-канале.

Он отметил, что масштабный ремонт объектов проводят во всех муниципалитетах, один из них — Чкаловская школа в Новотроицком муниципальном округе, которая вмещает 800 учеников за смену.

Кириенко осмотрел образовательное учреждение, пообщался с учениками и преподавателями, обговорил с ними план необходимого ремонта. В этом же населённом пункте он посетил Дворец культуры, который отремонтировала Рязанская область, и спортивный комплекс.

В Новоалексеевке Генического округа Кириенко осмотрел среднюю школу, а также музыкальную школу, в которой обучаются около 100 детей. Сальдо отметил, что она нуждается в капитальном ремонте, который планируется начать в скором времени.

Кроме того, Кириенко в ходе рабочей поездки в Херсонскую область вручил орден Мужества главному врачу Алёшкинской центральной районной больницы Владимиру Харлану, который удостоен этой награды за усилия по спасению здоровья людей.

Как передавало ИА Регнум, 12 ноября Кириенко вместе с руководителем «Движения первых» Артуром Орловым и главой Росмолодёжи Григорием Гуровым посетили школу «Интеллект» в Луганске. Они осмотрели учебные классы, оснащённые современными компьютерами и лабораторным оборудованием, ознакомились с работой школьного музея, кружка судомоделирования и спортивных секций, а также Центра детских инициатив.

Президент Владимир Путин 13 октября заявил, что Россия постепенно восстановит все повреждённые объекты на территории новых и приграничных регионов. Он отметил, что безусловным приоритетом правительства является развитие сельских территорий, повышение качества жизни людей за счёт строительства и ремонта школ, детсадов, поликлиник, создания современного жилья, дорог и инженерной инфраструктуры.