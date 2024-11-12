Луганск, 12 ноября, 2024, 17:22 — ИА Регнум. Первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко, руководитель «Движения Первых» Артур Орлов и глава Росмолодёжи Григорий Гуров посетили школу «Интеллект» в Луганске. Об этом 12 ноября сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

Telegram/Леонид Пасечник

«Здесь учится более 1 тыс. школьников. Шеф-регион Москва провёл капитальную реконструкцию зданий — три корпуса площадью более 18 тыс. кв. м. Специалисты также благоустроили прилегающую территорию», — написал он в Telegram-канале.

Пасечник отметил, что делегация прошлась по учебным классам, оснащённым современными компьютерами и лабораторным оборудованием, ознакомилась с работой школьного музея, кружка судомоделирования и спортивных секций, а также Центра детских инициатив.

Также глава ЛНР сообщил, что вместе с Кириенко посетили новое административное здание регионального управления МВД, которое было капитально отремонтировано в максимально короткий срок — за год.

По его словам, теперь там есть всё необходимое для комфортной и эффективной работы сотрудников полицейских служб. Подрядчик осуществил масштабную перепланировку, предусмотрев в том числе помещения для личного состава, спортивный комплекс и зал для совещаний.

Кроме того, в Луганске был открыт памятник Герою Советского Союза Кузьме Гребеннику.

«Почётный чекист, гвардии генерал-лейтенант Гребенник участвовал в Гражданской и Великой Отечественной войнах, боях с милитаристской Японией, ликвидации подполья националистов на Украине. Долгие годы руководил пограничными органами, неся на своих плечах огромную ответственность за безопасность страны», — сообщил Пасечник.

Он подчеркнул, что Гребенник является представителем легендарного поколения людей, которое смогло передать потомкам образец настоящего мужества и преданности своей стране.

Как сообщало ИА Регнум, 31 июля Кириенко в ходе поездки в Северодонецк в ЛНР посетил городскую больницу и вручил медикам благодарственные письма от президента РФ Владимира Путина. Кроме того, он ознакомился с работой автолавок, действующих вблизи линии боевого соприкосновения, и осмотрел их ассортимент.

Также в Северодонецке Кириенко посетил Дворец культуры, где был завершён капитальный ремонт. Также он ознакомился с ходом подготовки к учебному году в средней школе №11.