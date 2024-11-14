Киев, 14 ноября, 2024, 12:17 — ИА Регнум. Принудительную эвакуацию семей с детьми проведут в 16 населённых пунктах Волновахского района подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщила пресс-служба украинской областной военной администрации (ОВА).

Vyacheslav Madiyevskyy/Global Look Press

«Утвердили решение о проведении обязательной эвакуации принудительным способом детей с родителями, лицами, их заменяющими, или другими законными представителями», — написала 13 ноября пресс-служба в Telegram-канале.

Речь идёт о поселениях Великоновосёлковской поселковой территориальной общины Волновахского района: Великая Новосёлка, Андреевка, Богатырь, Времовка, Зелёный Кут, Золотая Нива, Константинополь, Новый Комар, Новоукраинка, Отрадное, Алексеевка, Петропавловка, Разлив, Славянка, Улаклы, Шевченково.

Как сообщало ИА Регнум, 13 ноября первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко посетил освобождённый российской армией Угледар. Жители рассказали ему, что ждали прихода ВС РФ и знали, что страна их никогда не оставит. Они поблагодарили за освобождение и попросили передать привет главе государства.

11 ноября зону принудительной эвакуации расширили в Харьковской области. Распоряжение распространили ещё на 10 населённых пунктов. В их числе посёлок Боровая. Также власти «усиливают эвакуационные мероприятия» в городе Купянске.

Ранее на Украине приступили к принудительной эвакуации семей с детьми из 14 подконтрольных киевскому режиму населённых пунктов ДНР. Позднее зону принудительной эвакуации расширили. Назначенный украинскими властями глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин заявил, что принудительная эвакуация детей с родителями и их опекунами будет организована почти в 30 населённых пунктах Константиновской и Селидовской территориальных общин.