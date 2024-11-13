Угледар, ДНР, 13 ноября, 2024, 11:33 — ИА Регнум. Первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко 13 ноября посетил город Угледар в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Кадр из видео Первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко и глава ДНР Денис Пушилин в Угледаре

«Мы ждали Россию! Мы русские!» — очень эмоционально рассказывали жители Угледара, когда мы с первым заместителем руководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко посетили город», — сообщил Пушилин в своём Telegram-канале.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3929086" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Он отметил, что в Угледаре не уцелел ни один дом, и люди на протяжении двух лет живут в подвалах. Они ждали освобождения города от украинских войск и верили, что Россия никогда их не оставит.

При встрече люди благодарили российских военных и просили передать привет президенту России Владимиру Путину.