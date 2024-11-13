Кириенко посетил Угледар
Угледар, ДНР, 13 ноября, 2024, 11:33 — ИА Регнум. Первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко 13 ноября посетил город Угледар в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
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Первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко и глава ДНР Денис Пушилин в Угледаре
«Мы ждали Россию! Мы русские!» — очень эмоционально рассказывали жители Угледара, когда мы с первым заместителем руководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко посетили город», — сообщил Пушилин в своём Telegram-канале.
Он отметил, что в Угледаре не уцелел ни один дом, и люди на протяжении двух лет живут в подвалах. Они ждали освобождения города от украинских войск и верили, что Россия никогда их не оставит.
При встрече люди благодарили российских военных и просили передать привет президенту России Владимиру Путину.