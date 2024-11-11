Харьков, Украина, 11 ноября, 2024, 16:10 — ИА Регнум. Принудительная эвакуация населения объявлена ещё в 10 населённых пунктах Харьковской области. Об этом 11 ноября сообщил глава украинской региональной администрации Олег Синегубов.

РИА Новости/Михаил Воскресенский

«Сегодня объявлена также принудительная эвакуация фактически с боровского направления, где 10 населенных пунктов. Это принудительная эвакуация всего взрослого населения», — сказал он в эфире телеканала «Рада».

Синегубов уточнил, что эвакуирован будет и сам посёлок Боровая, и подчеркнул, что власти «усиливают эвакуационные мероприятия» в городе Купянске.

Как передавало ранее ИА Регнум, руководитель российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что ВС РФ приближаются к Купянску, в связи с чем украинские власти покидают город.

15 октября Синегубов объявил об обязательной эвакуации населения Купянска и трёх общин, которые расположены рядом с городом. По его словам, это связано с ухудшением военной ситуации для украинских формирований.