Донецк, 13 ноября, 2024, 12:36 — ИА Регнум. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко посетил недавно освобождённый город Угледар в Донецкой Народной Республике и встретился с жителями. Об этом 13 ноября сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале.

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«Мы ждали Россию! Мы русские! Мы знали, что Россия нас никогда не оставит», — рассказали жители Угледара.

Они поблагодарили за освобождение и попросили передать привет президенту России Владимиру Путину.

Пушилин отметил, что люди уже два года живут в подвалах, поскольку не осталось ни одного целого дома. Он добавил, что власти будут их эвакуировать, помогать с документами.

Как сообщало ИА Регнум, российские военные освободили Угледар 3 октября. В ходе боёв более 40 бойцов украинской армии сдались в плен.

Сейчас в Угледаре идёт разминирование территории и близлежащих районов. В середине октября Пушилин отметил, что пока этот процесс не завершится, начать восстановление города невозможно.