Москва, 14 ноября, 2024, 11:53 — ИА Регнум. Мошенники начали использовать для обмана россиян новую схему-гибрид, предусматривающую оплату несуществующего «налогового кода», сообщили 14 ноября в пресс-службе Сбербанка.

Иван Шилов ИА REGNUM

Действуя по этой схеме, аферисты не только снимают деньги со счетов, но и провоцируют своих жертв к вовлечению в обман родственников и друзей.

«Новая деталь в схеме ― оплата несуществующего «налогового кода» для выманивания нового перевода и угрозы со стороны якобы Центрального банка, который подозревает клиента в мошенничестве», — рассказал зампредседателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Сначала человек, ответивший на звонок мошенника, получает предложение перевести деньги на счёт, чтобы получить «доход от инвестиций». Для этого аферисты создают поддельный личный кабинет, в котором виден якобы существующий счёт и «доход от сделок». При этом с клиентом работает персональный консультант ― личный «брокер».

Как только клиент принимает решение снять деньги со счёта, ему поступает запрос на несуществующий «налоговый код». Чтобы получить его, человеку предлагают оплатить комиссию. Если жертва обмана соглашается, ей сообщают, что деньги снять нельзя, поскольку её якобы заподозрили в мошенничестве.

На этом этапе человеку поступают новые звонки — теперь якобы от представителей Банка России, заявляющих, что он потерял свои сбережения. Запугивая, его заставляют вовлекать в схему знакомых и родственников. Для этого «представители» ЦБ РФ заявляют, что человеку нужно доверенное лицо, которое могло бы снять деньги с брокерского счёта.

Жертва находит доверенных лиц, при этом ей продолжают поступать угрозы. Человеку грозят конфискацией денег и имущества, судебными приставами, тюремным заключением. Во избежание таких последствий ему предлагается перевести большую сумму со счёта доверенного лица.

Мошенническая схема предполагает, что на этом этапе жертва просит доверенное лицо перевести деньги на счёт мошенников. По мере нарастания угроз вовлечённый в схему родственник может взять кредит.

В результате аферисты угрозами заставляют своих жертв привлекать в неё новых доверенных лиц и склоняют людей к продаже жилья.

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