Курск, 14 ноября, 2024, 11:50 — ИА Регнум. Российский Красный Крест (РКК) получил свыше 6 тыс. заявок на поиск пропавших без вести в Курской области, более тысячи из них найдены. Об этом 14 ноября сообщила пресс-служба организации.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

«Порядка 1200 человек смогли найти друг друга благодаря нашим специалистам», — указано в Telegram-канале РКК.

Получилось установить судьбу и восстановить семейную связь с 969 гражданскими лицами и 231 военнослужащим.

В общей сложности в организацию поступили 6049 обращений о розыске лиц, с которыми не могли связаться родные. При этом один человек мог попросить найти сразу нескольких знакомых. Также поступило 8717 звонков, совершенных для оказания психологической помощи и уточнения данных по поступившим обращениям.

Как передавало ИА Регнум 11 ноября, были установлены достоверные сведения о 13 жителях Курской области, которых насильно перевезли на Украину в Сумскую область. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила о переговорах с Киевом о возможном возвращении этих людей в Россию.

14 октября Москалькова заявила, что более тысячи жителей Курской области, которых насильно вывезли украинские боевики, разыскивают родственники. Она напомнила, что принудительный вывоз мирных граждан из мест их постоянного проживания является грубым нарушением Женевской конвенции. По мнению Москальковой, мировое сообщество должно дать этому надлежащую оценку.

23 сентября губернатор Курской области Алексей Смирнов заявил, что после освобождения части Кореневского района были найдены 268 пропавших, из них 118 человек находились в розыске по запросам родственников.

ВСУ атакуют Курскую область с 6 августа. Подразделения российской армии блокировали противника в приграничных районах, сорвав планы Киева по прорыву вглубь региона. По данным Минобороны РФ от 13 ноября, за время боевых действий в Курской области украинские войска потеряли более 32 тыс. военнослужащих, 202 танка, 134 боевые машины пехоты, 112 бронетранспортеров, 1146 боевых бронированных машин, а также другую технику и вооружение.