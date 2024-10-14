Москва, 14 октября, 2024, 07:54 — ИА Регнум. Более тысячи жителей Курской области, которых насильно вывезли украинские боевики, разыскивают родственники. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

ИА Регнум Перступления ВСУ, Курская область

«Я направила уполномоченному по правам человека Верховной рады Украины Дмитрию Лубенцу письмо, в котором прошу сообщить число жителей Курской области, насильно вывезенных из их домов», — уточнила омбудсмен в интервью aif.ru.

Она напомнила, что принудительный вывоз мирных граждан из мест их постоянного проживания является грубым нарушением Женевской конвенции. По мнению Москальковой, мировое сообщество должно дать этому надлежащую оценку.

Омбудсмен пообещала поднять этот вопрос на предстоящей встрече с украинским коллегой и сделать всё необходимое для спасения и возвращения пропавших людей в их дома.

Как сообщало ИА Регнум, СК России возбудил дело в отношении двух боевиков ВСУ за преступления в Курской области. По данным следствия, бойцы 61-й отдельной механизированной бригады ВСУ 36-летний Виталий Панченко и 30-летний Иван Дмитраков участвовали во вторжении украинских сил в Курскую область 7 августа и были взяты в плен. Им инкриминируют покушение на убийство, совершение теракта, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов, применение насилия в отношении представителя власти, похищение человека и мародёрство. Кроме того, Панченко и Дмитраков, незаконно находясь на территории России, неоднократно открывали огонь на поражение и по российским военнослужащим, и по мирным жителям.

Командир мотострелкового батальона 44-го армейского корпуса Вооружённых сил РФ с позывным Горизонт сообщил, что российские военнослужащие в Курской области несколько раз становились свидетелями того, как украинские боевики расстреливали мирных жителей, пытавших эвакуироваться в сторону российских позиций.