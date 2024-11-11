Курск, 11 ноября, 2024, 15:09 — ИА Регнум. Установлены достоверные сведения о 13 жителях Курской области, которых насильно перевезли на Украину в Сумскую область, заявила 11 ноября журналистам уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«У нас есть достоверные сведения о 13 гражданах Российской Федерации, которые перемещены в Сумскую область Украины», — заявила Москалькова.

Она заявила, что с Киевом идут переговоры о возможном возвращении этих людей в Россию. Омбудсмен подчеркнула, что самое главное в настоящий момент обеспечить безопасность мирных жителей Курской области, обеспечить их всем необходимым и вернуть домой.

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