Нью-Йорк, США, 14 ноября, 2024, 06:19 — ИА Регнум. Россия одержала убедительную победу над Литвой в ходе голосования за место в Комитете по программе и координации (КПК) ООН. Об этом сообщили в постпредстве РФ при всемирной организации.

Иван Шилов ИА Регнум

Отмечается, что выборы в КПК и утверждение кандидатур во вспомогательные органы Генассамблеи в области административно-бюджетных вопросов состоялись 13 ноября на 38-м пленарном заседании ГА ООН.

«По итогам голосования в Генассамблее Российская Федерация одержала убедительную победу над Литвой со счётом 104 на 83 и была избрана в КПК на период 2025–2027 годы», — говорится в Telegram-канале постпредства РФ.

Там добавили, что избранием в комитет российская делегация подтвердила свою авторитетную роль в рассмотрении административных, бюджетных и кадровых вопросов ООН.

Как передавало ИА Регнум, глава МИД России Сергей Лавров 28 сентября во время выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке подчёркивал, что Россия не виновна в блокировании работы органов ООН, вина за это лежит исключительно на странах Запада. Министр отмечал, что западные страны проявляют беспрецедентный уровень высокомерия и агрессивности западной политики в отношении России, а также блокируют функционирование всей системы глобального управления, включая Совет Безопасности ООН.

В июне президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия выступает за реформу Совбеза ООН. Её нужно проводить на основе общего консенсуса, так как решения, принятые кулуарно, не приведут ни к чему хорошему, подчёркивал глава государства. Он напомнил, что Совет Безопасности как ключевой орган ООН возник после Второй мировой войны и по её результатам. По словам президента России, ситуация в мире меняется, что требует реформирования указанного международного института.