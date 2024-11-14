Вашингтон, 14 ноября, 2024, 03:51 — ИА Регнум. Команда по транзиту власти избранного президента США Дональда Трампа составляет списки многих офицеров Пентагона, которых планируется отправить в отставку. Об этом агентство Reuters со ссылкой на источники написало 13 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM

В публикации говорится, что в отставку могут отправиться, в частности, председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Чарльз Браун, а также приближенные к экс-председателю КНШ ВС США Марку Милли офицеры. Отмечается, что Милли, занявший должность при Трампе, после прихода Джо Байдена в Белый дом начал выступать с критикой республиканца.

Вместе с этим агентство опросило действующих чиновников и военных. Они поставили под сомнение крупномасштабные перестановки при будущей администрации Трампа, так как это может нарушить деятельность оборонного ведомства на фоне конфликтов на Украине и Ближнем Востоке.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее Трамп предложил назначить американского телеведущего и бывшего офицера Вооружённых сил США Пита Хегсета на пост главы Пентагона.

8 ноября британский таблоид Mirror написал, что обидчикам Трампа стоит подготовиться к возможной мести с его стороны. В материале вероятными целями политика назвали действующего президента США Джо Байдена, вице-президента Камалу Харрис, бывшую конгрессвумен, республиканку Лиз Чейни и экс-спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси.

Также не исключена атака Трампа на судебную систему США из-за уголовного преследования, утверждал таблоид.