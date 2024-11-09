Лондон, 9 ноября, 2024, 04:16 — ИА Регнум. Обидчикам избранного президента США Дональда Трампа стоит подготовиться к возможной мести с его стороны. Эта черта всегда была ему присуща, написал 8 ноября британский таблоид Mirror.

Иван Шилов ИА Регнум Трамп с бейсбольной битой

«Сейчас Трамп упивается своим успехом и наконец выдыхает благодаря тому, что уголовные дела против него прекратятся. Но он всё еще очень зол из-за обращения с ним. Трамп всегда был мстительным, и не ждите от него иных проявлений, когда празднование кончится», — предупредили авторы.

Вероятными целями политика издание считает действующего президента США Джо Байдена, вице-президента Камалу Харрис, бывшего конгрессмена-республиканца Лиза Чейни и экс-спикера палаты представителей Нэнси Пелоси.

Также не исключена атака Трампа на судебную систему США из-за уголовного преследования. Согласно статье, особое беспокойство вызывает потенциальное назначение генпрокурором США противника демократов Майка Дэвиса.

Как сообщало ИА Регнум, 6 ноября Трамп объявил о своей победе на выборах президента США. По предварительным данным, он получил большинство голосов в так называемых колеблющихся штатах.

У Дональда Трампа есть длинный список с именами людей, которым он обещал отомстить после победы на выборах, отмечало издание Politico. В перечне якобы фигурируют члены семьи Байденов, бывший президент США Барак Обама, экс-госсекретарь Хиллари Клинтон и другие.