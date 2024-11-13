Тель-Авив, Израиль, 14 ноября, 2024, 02:51 — ИА Регнум. Запуск бойцами шиитской организации «Хезболлах» 50 ракет из Ливана в сторону Израиля зафиксирован военными Израиля. Об этом 13 ноября сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля в своём Telegram-канале.

Плакат «Хезболла»

«По состоянию на 23:30 (00:30 мск) около 50 снарядов, выпущенных террористической организацией «Хезболла», сегодня (13 ноября) пересекли границу Ливана с Израилем», уточняется в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что Армия обороны Израиля продолжит защищать Государство Израиль и его народ от угрозы, исходящей от террористической организации «Хезболла».

Ранее ИА Регнум сообщало, что в секторе Газа за сутки погибли более 60 человек. Кроме того, в результате бомбардировки со стороны ВВС Израиля южных пригородов Бейрута в Ливане погибли не менее 28 человек. С 7 октября 2023 года в секторе Газа погибло по меньшей мере 43 665 палестинцев и 103 076 получили ранения. В Ливане с начала эскалации конфликта в результате израильских атак погибли по меньшей мере 3287 человек и 14 222 получили ранения.

Как заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя, Россия поддерживает новый проект резолюции Совета Безопасности ООН по сектору Газа с требованием о немедленном и безусловном прекращении огня.

Президент России Владимир Путин 7 ноября на пленарной сессии XXI ежегодного заседания Валдайского форума заявил, что в настоящий момент необходимо прекратить боевые действия и сделать всё, чтобы свести к минимуму страдания палестинского народа. При этом российский лидер подчеркнул, что нападение на Израиль в октябре 2023 года является терроризмом, но ответ должен быть соразмерным.