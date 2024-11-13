Нью-Йорк, США, 13 ноября, 2024, 04:57 — ИА Регнум. Россия поддерживает новый проект резолюции Совета Безопасности ООН по сектору Газа с требованием о прекращении огня. Об этом 12 ноября заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Совет Безопасности обязан как можно скорее выйти из состояния паралича, в котором он стараниями США пребывал последние месяцы под неустанные мантры о грядущем заключении сделки между Израилем и ХАМАС», — заявил Небензя.

Постпред подчеркнул, что Россия полностью поддерживает резолюцию о немедленном, безусловном и постоянном прекращении огня и освобождении заложников.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 7 ноября на пленарной сессии XXI ежегодного заседания Валдайского форума заявил, что в настоящий момент необходимо прекратить боевые действия и сделать всё, чтобы свести к минимуму страдания палестинского народа. При этом российский лидер подчеркнул, что нападение на Израиль в октябре 2023 года является терроризмом, но ответ должен быть соразмерным.

5 ноября Путин отметил, что Россия прилагает активные усилия по недопущению эскалации ближневосточного конфликта, чтобы не дать ему превратиться в большую войну. Российский лидер уточнил, что данный конфликт должен быть решён только «на общепризнанной международно-правовой основе».

1 ноября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия готова стать посредником в переговорах между Израилем и ливанским шиитским движением «Хезболла». Россия поддерживает контакты со всеми участниками конфликта на Ближнем Востоке, напомнил он.

24 октября Путин на заключительном заседании саммита межгосударственного объединения БРИКС в Казани заявил, что события в секторе Газа, приведшие к гуманитарной катастрофе, отдаются болью в сердце у подавляющего большинства людей.