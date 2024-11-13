Севастополь, 13 ноября, 2024, 19:44 — ИА Регнум. Первыми на помощь водителю взорвавшегося в Севастополе автомобиля пришли очевидцы. Воспоминания некоторых из них 13 ноября опубликовала газета «Известия».

Сергей Мальгавко/ТАСС

По словам мужчины, из салона достали человека с белым как простыня лицом. После взрыва такой силы у него почти не было шансов выжить.

«С пассажирской стороны всё было выворочено, в машине практически не осталось ничего целого. При взрыве металл буквально разорвало», — рассказал он.

Находившаяся в доме рядом с местом трагедии жительница Ася услышала звук и решила, что прилетела ракета, но, выглянув в окно, увидела машину. Снизу авто вырывался огонь. На улице очевидцы до приезда экстренных служб стали бороться с пожаром с помощью огнетушителей, пытались вызволить водителя. Осколки от взрыва разбросало по всей дороге.

Как передавало ИА Регнум, 13 ноября в Севастополе на улице Шевченко взорвалась машина. По информации Telegram-канала «112», мужчине, погибшему в результате инцидента, оторвало ноги. Погибший оказался военнослужащим.

Следователи возбудили уголовное дело по факту совершения теракта и незаконного оборота взрывчатых веществ. Основной версией рассматривают заказное убийство. По утверждению Telegram-канала Mash, погибший офицер с 2023 года находился в «украинских списках».