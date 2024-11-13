Варшава, 13 ноября, 2024, 17:55 — ИА Регнум. База системы противоракетной обороны (ПРО) Aegis, которую США развернули в Польше в Редзиково, направлена против России. Об этом 13 ноября заявил польский президент Анджей Дуда на церемонии открытия объекта.

Navy Lt. Amy Forsythe

По словам главы государства, в 2008 году, когда стало известно о планах возвести эту базу, тогдашний президент Польши Лех Качиньский говорил ему, что Aegis будет предназначена не для защиты республики, а для перехвата баллистических ракет со стороны Ближнего Востока, например, из Ирана. Теперь времена изменились, заявил Дуда.

«Отныне весь мир чётко и ясно увидит, что здесь уже не сфера влияния России. И с нашей точки зрения, это стратегически самое важное», — добавил польский президент.

Как передавало ИА Регнум, Aegis стала первой противоракетной американской базой на территории Польши. Она расположена в 165 км от границы Калининградской области. Объект является частью противоракетного щита НАТО, который, предназначенного для перехвата баллистических ракет малой и средней дальности.

Военный эксперт Алексей Леонков заявил, что российский оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер», расположенный в Калининградской области, при необходимости может уничтожить базу Aegis. Он также отметил, что установка на этом объекте способна запускать не только противоракеты, но и крылатые ракеты Tomahawk.