Лондон, 13 ноября, 2024, 17:42 — ИА Регнум. Британская газета The Guardian объявила о прекращении публикации своих материалов в социальной сети X (бывш. Twitter), принадлежащей американскому миллиардеру Илону Маску. Об этом издание заявило в среду, 13 ноября.

Zuma\TASS

«Мы хотели бы сообщить читателям, что мы больше не будем публиковать материалы ни в каких официальных редакционных аккаунтах Guardian в социальной сети X», — говорится в сообщении Guardian.

Газета обосновала данное решение тем, что на платформе, принадлежащей Маску, размещается контент, который якобы пропагандирует расизм и крайне правые теории заговора.

«Президентская кампания в США лишь подчеркнула то, о чем мы думали долгое время: X — токсичная медиаплатформа и её владелец Илон Маск смог использовать свое влияние для формирования политического дискурса», — заявили в редакции издания.

При этом пользователи X смогут делиться статьями Guardian, и контент из соцсети будет использоваться во время прямых репортажей.

«Они не имеют значения. Это гнусная пропагандистская машина», — написал Маск на своей странице в соцсети X, прокомментировав таким образом демарш британской газеты.

Американский миллиардер Илон Маск приобрёл компанию Twitter, владеющую одноименной соцсетью, осенью 2022 года. Бизнесмен стал владельцем контрольного пакета акций стоимостью $44 млрд. Как указал Маск перед покупкой, он намерен приобрести компанию Twitter, чтобы «помочь человечеству», и постарается сделать соцсеть привлекательной платформой для любого пользователя.

После покупки предприниматель уволил некоторых членов руководства. Также Маск распустил совет директоров и стал единоличным руководителем компании. После этого социальная сеть была переименована в Х и у неё поменялся логотип.

10 апреля 2023 года стало известно, что Илон Маск лично заступился за зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева и разблокировал его аккаунт в Twitter. Тогда бизнесмен отметил, что платформа не будет ни ограничивать, ни продвигать учётные записи представителей российских властей. Несколькими днями ранее Маск подверг резкой критике попытки Пентагона удалить из социальных сетей посты с секретными документами по конфликту на Украине.