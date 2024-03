Вашингтон, 10 апреля, 2023, 09:55 — ИА Регнум. За зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, написавшего в своем аккаунте в Twitter, что Украина никому не нужна, публично вступился сам владелец этой сети — американский предприниматель Илон Маск. Отвечая на вопрос группировки хакеров, по какой причине он не соблюдает санкции, сняв ограничения с аккаунтов российских пользователей, Маск заявил, что люди сами должны принимать решение, читая новости. По его оценке, все новости в определенной степени являются пропагандой, поэтому Twitter не будет ни ограничивать, ни продвигать учётные записи представителей российских властей.

Heisenberg Media Илон Маск

Согласно универсальному сервису Роскомнадзора (РКН) по поверке блокировок страниц и сайтов, доступ к ресурсу twitter.com ограничен на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля за неудаление информации, распространение которой в Российской Федерации запрещено. По данным РКН, неудаленными остаются более 800 материалов, по которым Роскомнадзор направил собственникам соцсети около 1,7 тысячи уведомлений о необходимости удаления противоправной информации.

Аккаунты российских госведомств стали видны в поиске социальной сети Twitter с 7 апреля. Несколькими днями ранее Илон Маск подверг резкой критике попытки Пентагона удалить из социальных сетей посты с секретными документами по конфликту на Украине. «Да, вы можете полностью удалить вещи из интернета — это работает отлично и не привлекает внимания к тому, что вы пытались скрыть», — иронизирует Маск.

Также пользователи Twitter весьма активно отреагировали на очередное требование президента Украины Владимира Зеленского поставить Вооружённым силам Украины партию западного оружия, снарядов и бронетехники. Украинскому лидеру посоветовали отвалить от кошельков американских налогоплательщиков и идти своей дорогой.

А 1 апреля Маск пообещал, что в ближайшее время Twitter раскроет «в прямом смысле слова весь исходный код», связанный с выдачей публикаций пользователям.

Как сообщало ИА REGNUM, американский предприниматель Илон Маск снял ограничения с аккаунтов российских пользователей Twitter, пояснив поступок тем, что люди сами должны принимать решение, какие новости им читать. В частности, речь идет о публикации зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, написавшего на днях, что Украина никому не нужна, поэтому она исчезнет и на планете такой страны не будет.

В начале апреля Илон Маск назвал пропагандой материалы газеты The New York Times. Так он отреагировал на то, что с Twitter-аккаунта The New York Times была убрана синяя галочка верификации, поскольку издание не захотело заплатить 8 долларов за эту опцию. В конце марта 2023 года аккаунт Илона Маска стал самым читаемым в социальной сети Twitter. Он обогнал по количеству подписчиков экс-президента Соединённых Штатов Барака Обаму.