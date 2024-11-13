Энергодар, Запорожская область, 13 ноября, 2024, 15:49 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли серию ударов по Энергодару в Запорожской области 13 ноября, в результате чего погиб мирный житель. Об этом в среду, 13 ноября, сообщил глава города Эдуард Сеновоз.

Telegram/Эдуард Сеновоз, Глава Энергодара

«Зафиксировано не менее восьми взрывов, из которых два в центре города, в районе улицы Советской. К сожалению, в результате атаки погиб житель города», — написал он в Telegram-канале.

Сеновоз принёс соболезнования родным и близким погибшего, а также призвал жителей Энергодара проявлять осторожность и избегать открытых пространств.

Как передавало ИА Регнум, 11 ноября украинский беспилотник нанёс удар по работникам аварийной службы, когда они восстанавливали линию электропередачи в Васильевке Запорожской области. В ходе атаки пострадали три человека, их доставили в больницу.

6 ноября украинские военные обстреляли Энергодар из артиллерии. Было зафиксировано три прилёта снарядов.

Сеновоз 28 октября заявил, что украинские военные для обстрела Энергодара используют западные технологии, чтобы наводить и корректировать удары по городу. Он отметил, что ВСУ ранее не обладали такими возможностями и ресурсами.